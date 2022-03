Dette skjedde i Ukraina måndag

utenriks

* Russland tilbaud å opne evakueringsvegar for sivile i dei omringa byane Kharkiv, Kyiv, Mariupol og Sumy. Ukraina avslo tilbodet fordi fleire av korridorane førte til Russland eller Kviterussland, i staden for ukrainsk territorium. Russland hevdar forslaget stammar frå ein førespurnad frå Frankrikes president Emmanuel Macron, noko Macron nektar for.

* Bombarderinga av ei rekkje ukrainske byar held fram, mellom anna i Hostomel utanfor Kyiv, Kharkiv, Sumy, Tsjernihiv og Mykolajiv. I Hostomel skal ordførar Jurij Illitsj Prylpko vere drepen.

* Russland skal òg ha angripe eit bakeri i Makariv vest for Kyiv. Angrepet skal ha kravd 13 menneskeliv.

* Russland har utført nye angrep mot Mykolajiv. Ukraina rapporterer at dei har slått dei tilbake.

* Ukraina hevdar at over 11.000 russiske soldatar skal vere drepne. FN kan no stadfeste minst 406 sivile dødsfall i krigen, men går ut frå at det reelle talet er betydeleg høgare.

* FN trur at 1,7 millionar flyktningar har forlate Ukraina, noko som gjer det til den raskast veksande flyktningkrisa sidan 2. verdskrig.

* Nye samtalar mellom Russland og Ukraina vart halde måndag ettermiddag i den kviterussiske grensebyen Gomel. Dei skal ha ført til nokre framsteg med tanke på etablering av korridorar for evakuering av sivile. Tyrkia kunngjorde på si side at Russlands og Ukrainas utanriksministrar skal møtast i tyrkisk regi torsdag.

* FNs øvste domstol (ICJ) har halde si første høyring om krigen, ei høyring Russland ikkje møtte opp til.

* EU har kunngjort at dei vil byrje vurderinga av medlemskapssøknader frå Georgia, Moldova og Ukraina, som alle har søkt om kandidatstatus dei siste dagane.

* Russland har laga ei lengre liste over land som har gjennomført «uvennlige handlinger mot Russland, dets næringsliv og dets folk,» ei liste som mellom anna inneheld Noreg. Dette betyr at russiske borgarar og selskap som skylder kreditorar frå desse landa pengar, kan betale med rublar.

