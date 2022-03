Dette skjedde i Ukraina i natt

utenriks

* Russiske styrkar intensiverte artilleriangrepa mot byar både sentralt, i nord og i sør av Ukraina søndag kveld, ifølgje den ukrainske regjeringa.

– Den seinaste bølgja med missilangrep kom då mørket fall på, sa president Volodymyr Zelenskyjs rådgivar Oleksij Arestovitsj på ukrainsk TV søndag. Ifølgje han er mellom anna utkantane av Kyiv, byen Tsjernihiv i nord, Mykolajiv i sør og Kharkiv i aust, den nest største byen i landet, blant byane som vart utsette for kraftige angrep.

* Veka starta med den høgaste oljeprisen sidan 2008 og stor børsnedgang i Asia. Gullprisen var oppe i over 2.000 dollar per unse. Utviklinga blir knytt til Russlands krigføring i Ukraina og dei internasjonale sanksjonane som følgje av ho.

Like etter at handelen opna måndag, byksa prisen på eit fat nordsjøolje opp til 139 dollar, før han stabiliserte seg rundt 128 dollar. Samtidig steig prisen på amerikansk WTI-olje med nesten 9 dollar fatet, opp til 124 dollar. Prisstiginga kom etter at USAs utanriksminister Antony Blinken sa at amerikanarane og europeiske allierte var i samtalar om målretta sanksjonar mot russisk olje, mellom anna om moglegheita for eit importforbod mot russisk olje.

* Russiske styrkar slit med å vinne terreng, ifølgje britisk etterretning. I ein rapport heiter det at Russlands soldatar ser ut til å ha gjort «minimale framskritt på bakken» i helga. Ukrainas regjering åtvarar likevel mot at russarane er i ferd med å omgruppere seg, i førebuing av ein storstilt offensiv mot Kyiv.

– Vi oppfattar at kampen om Kyiv er ein nøkkelkamp dei neste dagane, siterer nettavisa Ukrainska Pravda ein rådgivar i det ukrainske innanriksdepartementet på.

* Russland jobbar med å rekruttere syriske soldatar som er drivne i urban krigføring, til å bidra i invasjonen av Ukraina, får Wall Street Journal opplyst. Opplysningane kjem frå fire amerikanske tenestepersonar. Amerikanarane meiner at Russland, som har delteke militært i den syriske borgarkrigen på vegner av president Bashar al-Assad i fleire år, dei siste dagane har rekruttert soldatar derfrå.

Håpet er at ekspertisen deira i urban krigføring kan gi dei ein fordel mot dei ukrainske regjeringsstyrkane, ifølgje tenestepersonane. Det er uklart kor mange soldatar som har vorte kontakta, men enkelte er allereie i Russland og førebur seg på å ta del i konflikten, opplyser ei av kjeldene til avisa.

* Meir enn 20.000 menneske frå 52 ulike land har meldt seg til å kjempe mot Russland i Ukraina, ifølgje den ukrainske utanriksministeren Dmytro Kuleba. Regjeringas plan er at dei skal tenestegjere i ein nyoppretta internasjonal legion. Kuleba sa ikkje kor mange av framandkrigarane som har komme til Ukraina.

– Heile verda er på Ukrainas side, ikkje berre med ord, men også med handlingar, sa han på ukrainsk fjernsyn søndag kveld.

* Ukraina har stansa eksporten av enkelte matvarer, kunngjorde regjeringa søndag. Eksporten av «kjøtt, rug, havre, bokkveite, sukker, hirse og salt» vil bli sett på pause, heiter det i ei fråsegn. Eksporten av kveite, mais, høns, egg og olje blir samtidig berre tillaten på løyve frå finansdepartementet, skriv CNN.

Årsaka er at daglegvarebutikkar i heile landet er i ferd med å gå tomme for mat, fordi forsyningskjedene er under press frå den russiske invasjonen.

