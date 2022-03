Britisk etterretning: Russiske styrkar slit med å vinne terreng i Ukraina

utenriks

Det britiske forsvarsdepartementet tvitra søndag at russiske styrkar truleg gjorde «minimale» framsteg på bakken i løpet av helga.

– Det er høgst usannsynleg at Russland har nådd måla dei hadde sett seg til no, heiter det i oppdateringa.

Departementet skriv vidare at mange angrep held fram med å ramme militære og sivile område i ukrainske byar.

– Nylege angrep har retta seg mot Kharkiv, Mykolajiv og Tsjernihiv, og har vore særleg tunge i Mariupol, melder departementet.

Amerikanske Institute for the Study of War (ISW) sluttar opp om vurderinga. I ein rapport frå søndag skriv ISW at russiske styrkar brukte døgnet i førevegen på å samle seg og førebu nye angrep mot Kyiv, Kharkiv og Mykolajiv.

– Generalstaben for det ukrainske forsvaret melder om stort russisk nærvær vest for Kharkiv, som den reknar med vil innleie ein brei offensiv sørvestover mot Dnepr-elva.

Primært går kampane føre seg aust i Ukraina, rundt hovudstaden Kyiv og sør i landet, mot landets Svartehavskyst. Det står òg ein meir enn seks mil lang russisk militærkolonne parkert nord for Kyiv.

ISW trur Russland dei kommande dagane vil prøve å omringe Kyiv og gjere ein innsats for å kapre terreng vest for byen. I tillegg er det venta at russarane vil byrje å angripe Ukraina frå Svartehavet, til dømes ved å sende helikopter frå skip eller ved landgang med soldatar.

