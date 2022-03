Bergensskip sit fast nær krigssone i Ukraina

utenriks

Det er Bergensskipet «Spring Ploeg» som sit fast like sør for hamnebyen Mykolajiv i Ukraina. Om bord er eit indisk mannskap på 22, medan området rundt skal vere minelagt, ifølgje BT/E24.

– Vi ser på alle alternativ for å få mannskapa våre ut, seier Øystein Elgan, som uttaler seg på vegner av eigaren Rieber & Søn.

Det er meldt om harde kampar rundt byen dei siste dagane.

– Det er ein ekstremt skremmande situasjon. Vi risikerer å bli ramma viss vi går frå kai, seier han.

Ein talsperson frå Natos hovudkvarter skriv til avisa at dei ikkje kan kommentere desse opplysningane direkte, men legg til at risikoen er høg for sivile skip i Svartehavet.

(©NPK)