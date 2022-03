Austerrikes statsminister avviser mogleg Nato-medlemskap

utenriks

– Austerrike var nøytralt, Austerrike er nøytralt, og Austerrike vil halde fram med å vere nøytralt, sa Nehammer til journalistar under eit besøk i Qatar måndag. Nøytralitet er viktig, understreka han og la til at han reknar spørsmålet om nøytralitet for å vere avslutta.

Krigen i Ukraina har ført til ein diskusjon blant austerrikske politikarar og medium om landet burde slutte seg til Nato.

Partileiaren til sosialdemokratane Pamela Rendi-Wagner, som leier det nest største partiet etter Nehammers austerrikske folkeparti, har allereie avvist eit Nato-medlemskap. I staden har ho argumentert for ein effektiv hær og betre samarbeid om tryggleik og utanrikspolitikk i Europa.

