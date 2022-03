Norske statsborgarar blir ikkje oppmoda til å forlate Russland

utenriks

– Amerikanske statsborgarar som bur eller er på reise i Russland, bør straks forlate landet, heitte det i eit reiseråd frå amerikanske styresmakter laurdag.

Storbritannia ber òg i eit nytt reiseråd statsborgarane sine om å forlate landet, dersom det ikkje er tvingande nødvendig at dei blir verande der.

Noko tilsvarande reiseråd har ikkje komme frå norske styresmakter, som heller ikkje er kjende med kor mange norske statsborgarar som er i Russland.

Utanriksdepartementet har sidan 27. februar «frarådet alle reiser til Russland», men ber ikkje dei som oppheld seg i landet om å evakuere.

På spørsmål frå NTB viser UD til at dette reiserådet framleis gjeld.

– Norske statsborgarar som ønskjer å reise ut av Russland bør undersøkje alternative utreisemoglegheiter, lyder UDs oppmoding med tilvising til at Russland har stengt luftrommet sitt for fly frå over 30 land.

Same dag som reiserådet vart utskrive, stengde òg Noreg luftrommet for russiske fly.

