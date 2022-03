Zelenskyj stadfestar våpenkvila

utenriks

Dei humanitære korridorane skal vere på plass i byane Mariupol og Volnovakha, og våpenkvila skal gjere det mogleg for sivile å flykte frå byane mot Zaporizjzja.

– Vi klarte å få på plass ein avtale for å hjelpe dei byane i Ukraina der situasjonen er alvorlegast og verst, for å redde barn, kvinner og eldre, og for å gi medisinar og mat til dei som bur der, seier Zelenskyj ifølgje Sky News.

– Dei som er villige til å forlate desse stadene, bør kunne gjere det no gjennom den humanitære korridoren. Men dei som kan, bør halde fram med å kjempe, la han til.

Ifølgje byrådet i Mariupol blir ikkje våpenkvila overhalden frå russisk side. Dei seier at kampar finn stad langs korridoren i Zaporizjzja-regionen.

– Vi forhandlar med russisk side for å få stadfesta våpenkvila langs heile evakueringsruta, seier byrådet i ei melding.

