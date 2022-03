Zelenskyj er rasande på Nato

utenriks

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg såg fredag bort frå at forsvarsalliansen vil intervenere militært i Ukraina, som ikkje er medlem av Nato.

Kjensleladd

Natt til laurdag fekk Stoltenberg svar på tiltale frå Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som i ein åtte minutt lang video lagt ut på Facebook tok eit rasande og kjensleladd oppgjer med Nato.

– Natos utanriksministermøte viste at det ikkje er alle som ser på kampen for fridom som Europas fremste mål, sa Zelenskyj.

– Gjennom å nekte å opprette ei flyforbodssone, har alliansen gitt grønt lys til bombinga av ukrainske byar. Alle som døyr frå no av, døyr på grunn av dykk, sa han.

Alt utanriksministrane til Nato-landa greidde å bli samde om fredag, var ifølgje Zelenskyj å sende 50 tonn med diesel til Ukraina.

– Kanskje for at vi kan setje fyr på Budapest-avtalen og få han til å brenne betre. Men det brenn alt hos oss, sa han, med tilvising til avtalen frå 1994 der Ukraina gav slepp på atomvåpena sine i byte mot tryggingsgarantiar frå Russland.

Snakk med senatorar

Laurdag skal Zelenskyj snakke direkte med representantane i Senatet i Washington, for første gong sidan Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Ei fersk meiningsmåling Ipsos har utført for Reuters viser at tre av fire amerikanarar meiner at Nato bør opprette ei flyforbodssone over Ukraina, noko både Pentagon og Det kvite hus har avvist.

Telefonsamtalen med Zelenskyj er sett opp på initiativ frå Ukrainas ambassade i Washington, og alle dei 100 senatorane er inviterte til å delta.

Blant dei er òg senator Lindsey Graham, som har hausta massiv kritikk etter ha teke til orde for at Russlands president Vladimir Putin bør likviderast.

– Den einaste måten å få ein slutt på dette er om nokon i Russland drep denne fyren. Det vil gjere landet dykkar og verda ei stor teneste, tvitra han tidlegare i veka.

Både demokratar og republikanarar har i ettertid gått hardt ut mot Graham og kalla utspelet uansvarleg og farleg.

(©NPK)