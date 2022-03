Putin: Vestlege sanksjonar minner om ei krigserklæring

utenriks

I talen gjentek han at Russland ønskjer ein «demilitarisering» av Ukraina og at landet må erklære seg nøytralt, skriv Sky News.

Talen skjedde under eit TV-sendt møte med tilsette i det russiske flyselskapet Aeroflot, som frå 8. mars innstiller flygingar til alle land bortsett frå Kviterussland.

Vestlege land har innført harde sanksjonar mot Russland etter invasjonen av Ukraina, med sikte på å svekkje den russiske økonomien.

Under talen sa Putin òg at han ikkje har nokon planar om å innføre unntakstilstand i Russland. Det er frykt for at ei slik innføring kan føre til ytterlege innstramming for media og politisk opposisjonelle.

– Unntakstilstand bør berre innførast i tilfelle der det er aggresjon utanfrå. Det opplever vi ikkje akkurat no, og eg håpar vi ikkje vil gjere det, sa Putin.

Han sa òg at Russland vil rekne alle land som prøver å innføre ei flyforbodssone over Ukraina som ein del av konflikten.

– Alle handlingar som går i den retninga vil bli vurdert av oss som at det landa deltek i ein væpna konflikt, åtvara han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kritisert Nato og USA for å ikkje vilje opprette ei slik flyforbodssone over Ukraina.

Ifølgje den russiske presidenten er «ødeleggelsen av militær infrastruktur» nesten ferdig i Ukraina. Han nemnde spesifikt våpenlager og ammunisjonslager.