Kirkens Nødhjelp: Gamle og sjuke klarer ikkje flykte frå krigshandlingane i Ukraina

utenriks

– Motstridande meldingar om våpenkvile og humanitære korridorar frå enkelte byar blir oppfatta som eit signal til flukt, også for folk som er andre stader no, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i ei pressemelding.

Han seier Kirkens Nødhelps tilsette på bakken i Ukraina fortel at mange er i sjokk og har problem med å ta inn over seg at dei plutseleg har vorte flyktningar, og at dei er svært bekymra for eldre og sjuke slektningar som ikkje klarer å leggje ut på flukt.

Mange er òg redde for at krigshandlingane etter Russlands invasjon av Ukraina skal eskalere ytterlegare.

– Kirkens Nødhjelps folk i Berehove i Ukraina fortel om ein stadig straum av menneske mot grensa til Ungarn. Dei har rømt over hals og hovud frå redslane til krigen utan anna enn det dei går og står i, seier Høybråten.

(©NPK)