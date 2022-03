utenriks

– Det er ikkje registrert endringar i strålingssituasjonen, opplyser Ukrainas direktorat for strålevern fredag.

Russiske styrkar gjekk torsdag kveld til angrep for å få kontroll over kraftverket. Det førte til harde kampar ved anlegget. Fredag morgon melde lokale ukrainske styresmakter at russarane hadde innteke anlegget.

Ein brann skapte ei stund stor uro for radioaktive utslepp, men brannen var fredag morgon sløkt.

(©NPK)