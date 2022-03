Tusenvis av russarar tek toget til Finland

utenriks

Mange russarar har dei siste dagane sørgt for at toget til Finland for første gong på lenge er stappfullt av menneske.

Jernbanesambandet mellom Russland og Finland er som følgje av dei vestlege sanksjonane siste moglegheit til å komme seg direkte til eit EU-land. Alternativet er å reise via tredjeland.

Mange av russarane er busette i Europa og var på besøk i heimlandet då krigen i Ukraina starta for ei dryg veka sidan.

– Saman med familiane våre bestemde vi oss for å reise tilbake så fort som mogleg fordi det er uklart korleis situasjonen blir om ei veke, seier Polina Poljakova frå Moskva, som kom til sentralstasjonen i Helsingfors tidleg torsdag morgon.

Ho er på veg til Paris saman med venninna Beata Iukhtanova, der dei begge studerer.

– Det er vanskeleg å reise no fordi alt blir avlyst, seier ho.

– Flyttar for godt

Høgfartstoget Allegro er akkurat no det einaste opne togsambandet mellom Russland og EU. Dei neste dagane er toga heilt fullbooka, opplyser Topi Simola, talsmann for det finske statsbaneselskapet VR.

Talet på passasjerar byrja å auke kraftig to dagar etter at Russland innleidde angrepet på Ukraina.

– Vi kan sjå på all bagasjen at dei flyttar til ein annan stad, at dei eigentleg flyttar for godt, seier Simola.

Men togsambandet er berre ope for nokre få, privilegerte menneske. Russland har bestemt at berre russiske og finske statsborgarar får vere med, at dei må ha visum og at dei må vere vaksinerte med ein koronavaksine som er godkjend i EU. Den russiske Sputnik-vaksinen held ikkje.

Busett i Europa

Dei fleste passasjerane er derfor russarar som bur i Europa.

Blant dei er 14-åringen Maria og mora Svetlana, som hoppa på toget i siste liten fordi flyet som skulle ført dei til Austerrike, vart innstilt.

– Først trudde vi at vi skulle reise gjennom Tyrkia, men det er mykje dyrare enn til Finland, så vi var heldige, seier Maria.

VR, som driv togsambandet saman med eit russisk jernbaneselskap, håpar å kunne opne sambandet for menneske med EU-pass. Målet er å auke kapasiteten.

– Vi veit at det framleis er titusenvis av EU-borgarar i Russland, og vi går ut frå at mange av dei ønskjer å komme heim igjen, seier Simola.

Moralske kvalar

Mange russarar har dei siste dagane prøvd å finne ein måte å reise frå landet på. Dei er urolege for at grensene blir heilt stengde, og for at vestlege sanksjonar kjem til å gjere livet svært vanskeleg.

Ifølgje Elena, som ikkje ønskjer å stå fram med fullt namn, er det dessutan mange som ikkje orkar tanken på å bli på grunn av den russiske krigføringa i Ukraina.

– Det er mange som ikkje kjenner seg trygge, dei veit at den økonomiske situasjonen kjem til å bli veldig vanskeleg frå no av, og i tillegg er det mange menneske som ikkje orkar å bli verande ut frå eit moralsk perspektiv, seier 37-åringen, som er busett i Finland, og som eigentleg skulle reist tilbake med fly.

Langt færre motsett veg

Medan togbillettane frå St. Petersburg til Helsingfors er utselde, er det langt færre som reiser motsett veg. På denne strekninga køyrer toga med 30 prosent av full kapasitet.

– Eg har ingen planar om å reise tilbake til Russland med det første, det er sikkert, seier Elena.

Men ho understrekar at folk har det langt verre i Ukraina.

– Det er umogleg å samanlikne situasjonen i Russland med råskapen som skjer i Ukraina akkurat no, fastslår ho.

