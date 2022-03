Sverigedemokraterna opnar for Nato-medlemskap

utenriks

– Vi følgjer den tryggingspolitiske utviklinga time for time. Og er det slik at fleirtalet i Finland svingar, og vi ser at ein finsk medlemskap nærmar seg, så stiller dette seg i eit heilt anna lys, seier Aron Emilsson til Sveriges Radio.

Sverigedemokraterna har til no halde fast ved det prinsipielle standpunktet om svensk nøytralitet. Russlands invasjon av Ukraina har gjort at partiet no likevel ikkje vil sjå bort frå Nato-medlemskap.

– Ein kan ikkje avvise noko i den ekstreme tryggingspolitiske situasjonen som no rår. No må ein heve blikket og perspektivet frå dei ideane og analysane som ein gjorde under heilt andre forhold, seier Emilsson.

Sverige er ifølgje meiningsmålingar no delt på midten i synet på Nato-medlemskap. I den siste målinga utført for Aftonbladet seier 51 prosent at dei støttar medlemskap, mot 42 prosent for ein månad sidan.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Socialdemokraterna meiner derimot ikkje at tida er inne for å vurdere Nato-medlemskap.

– I ein situasjon som denne er det viktig at Sveriges langvarige tryggingspolitikk står fast. At vi er føreseielege og tydelege. Sverige har stått utanfor alliansar i lang tid. Det har tent Sveriges interesser vel, sa Andersson same dag som russiske styrkar kryssa grensa til Ukraina.

