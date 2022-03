utenriks

– Angrepet var ein trussel mot europeisk tryggleik og stabilitet, og dei som står bak, må stillast til ansvar, sa utanriksminister Liz Truss til britisk TV i samband med eit utanriksministermøte i Nato.

Russland tok natt til fredag kontroll over kjernekraftverket, som er det største i Europa. Eit prosjektil, truleg russisk, som ramma kraftverket, førte til ein brann, og det var frykt for at det kunne føre til eit utslepp av radioaktiv stråling.

