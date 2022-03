Stille i Kyiv fredag formiddag

utenriks

– Tidlegare høyrde vi nokre granateksplosjonar rundt 10–15 kilometer nordaust for oss. Sidan har det vore stille, skriv BBCs James Waterhouse.

Han skriv vidare at frykta aukar for at Kyiv skal bli ramma av det same som ein har sett i andre ukrainske byar, blant dei Mariupol i søraust. Der har det vore kontinuerlege angrep frå russisk artilleri, medan byen skal vere omringa og avskoren frå alle forsyningar.

Den store saka natt til fredag har vore Russlands forsøk på å ta over kjernekraftverket i Zaporizjzja sør i Ukraina, som førte til internasjonal fordømming etter at det braut ut ein brann ved kraftverket.

Fredag morgon er det framleis i sør at russiske styrkar gjer mest framgang. Onsdag fall den strategisk viktige hamnebyen Kherson, og russiske styrkar held fram med å avansere i området. I nord avanserer russarane mot Kyiv frå fleire retningar, og går forbi byar som Tsjernihiv og Sumy som er under kraftige artilleriangrep.

I tillegg ligg det ein russisk flåtestyrke med soldatar om bord utanfor Ukrainas viktigaste hamneby, Odesa.

(©NPK)