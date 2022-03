Støtta til Macron har auka markant

utenriks

Målinga frå gallupinstituttet BVA viser at han ligg an til å vinne den første runden i presidentvalet med 29 prosents oppslutning, og at han deretter vil vinne andre runde med stor margin.

Den første valrunden blir halden 10. april, medan andre runde blir halden nøyaktig to veker seinare.

Den auka oppslutninga kjem samtidig som Macron har markert seg under krigen i Ukraina. Han er den einaste vestlege leiaren som har hatt direkte kontakt med president Vladimir Putin fleire gonger sidan krigen starta for vel ei veke sidan.

Målinga vart publisert fredag, dagen etter at Macron kunngjorde at han stiller som presidentkandidat. Det har vore liten tvil om at Macron søkjer attval, men han har venta med å kunngjere det.

Målinga viser også at hans mest sannsynlege motstandar i den andre runden er den høgreorienterte Marine Le Pen, ikkje den borgarlege kandidaten Valerie Pecresse, som like etter nyttår låg på andreplass.

