Senegal refsar Ukraina for å oppmode utlendingar til å verve seg

utenriks

Ukrainas ambassadør er kalla inn på teppet etter at ambassaden la ut ei melding på Facebook der utlendingar blir bedne om å melde seg.

Senegals utanriksdepartement skriv i ei fråsegn at ho har lese meldinga med «forbausing», og at det er ulovleg å rekruttere frivillige, leigesoldatar og fiendtlege krigarar på senegalesisk territorium.

Departementet ber òg ambassaden trekkje oppmodinga tilbake.

Ukrainas ambassadør i Senegal skal ha sagt til departementet at 36 senegalesiske statsborgarar allereie har verva seg.

Då FNs hovudforsamling vedtok ein resolusjon mot Russlands krigføring i Ukraina onsdag, var Senegal blant eit lite knippe land som avstod frå å stemme.

Regjeringa i Dakar melde like etter at ho er djupt bekymra for situasjonen i Ukraina, men at landet ikkje ønskjer å blande seg inn i konflikten, og at det ønskjer ei fredeleg løysing på konflikten.

(©NPK)