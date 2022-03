Regjeringa opnar for at somme bedrifter kan få kompensasjon for sanksjonstap

utenriks

Fleire bedrifter, særleg i Aust-Finnmark, kan gå glipp av inntekter som følgje av sanksjonane mot Russland. Dei kan få kompenserande tiltak, opnar næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for overfor E24.

– Det er for tidleg å seie korleis sanksjonane vil slå ut direkte og indirekte. Men at situasjonen opplevast som svært alvorleg for bedrifter til dømes i Aust-Finnmark, har eg stor forståing for, seier Vestre.

Han seier at det allereie er sendt ut permisjonsvarslar i enkelte bedrifter.

– Dei er så integrerte med dei russiske motpartane sine at det er mogleg vi gjer noko særskilt for dei for å avhjelpe situasjonen, seier næringsministeren.

Signala frå regjeringa blir omtalt som veldig positive av Magnus Mæland, leiar for Kirkenes næringsforeining.

