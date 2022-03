utenriks

– Vi har ingen dårlege intensjonar overfor naboane våre. Regjeringa mi ser ikkje noko behov for at naboane våre tek ytterlegare grep som vil forverre forholdet vårt endå meir, sa Putin ifølgje BBC.

Han legg til at han meiner alle land må arbeide for å normalisere forholda. Den russiske presidenten gjentok også den tidlegare påstanden sin om at handlingane til det russiske militæret i Ukraina berre dreier seg om eit svar på «fiendtlege handlingar mot Russland».

(©NPK)