Microsoft stansar aktivitet i Russland

utenriks

– Det å avslutte mange aspekt av drifta vår i Russland er i tråd med sanksjonane til styresmaktene, skriv Microsoft i ei fråsegn ifølgje Sky News.

Selskapet legg til at dei har agert mot russiske dataangrep på meir enn 20 ukrainske organisasjonar innan statleg verksemd, IT og finans, og dessutan at dei jobbar for å hjelpe tilsette som har måtta flykte frå Ukraina.

Microsoft sluttar seg dermed til rekkja av vestlege selskap som stansar drifta si i Russland. Også teknologiselskap som Apple, Oracle og SAP har forlate landet.

