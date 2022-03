Medium: Austerrikes tidlegare familieminister arrestert

utenriks

Det dreier seg om same sak som tvinga Sebastian Kurz til å gå av som statsminister i desember i fjor.

Karmasin vart ifølgje nyheitsbyrået APA arrestert onsdag kveld. Ein statsadvokat stadfestar at ein person er arrestert, men vil ikkje oppgi identiteten.

Den tidlegare ministeren er mistenkt for kvitvasking av pengar og kartellverksemd, ifølgje opplysningane.

Saka dreier seg om at det for nokre år tilbake vart laga partiske meiningsmålingar som gagna Kurz. Dei vart trykte i ei avis i byte mot ein annonsekontrakt. Meiningsmålingane skal ha vorte betalte av finansdepartementet. Kurz avviser all innblanding.

