Kina unngår å kommentere Ukraina før Folkekongressen

Russlands invasjon av Ukraina vart ikkje nemnd under pressekonferansen på fredag. Talsmannen Zhang Yesui snakka i staden om Kinas nullstrategi under koronapandemien, og det at Kina har levert vaksinar til ei rekkje av landa i verda.

Forholdet til USA var òg eit tema, som ifølgje Zhang må vere basert på «gjensidig respekt». Zhang åtvara USA mot å undergrave gjensidig tillit og samarbeid.

I staden for å snakke om krigen i Ukraina svarte talsmannen på eit spørsmål frå ein russisk journalist som handla om det anstrengde forholdet mellom Kina og Litauen, som kjem av Litauens linje når det gjeld Taiwan.

Kina nedskalerte det diplomatiske forholdet sitt til Litauen etter at landet lét Taiwan opne eit representasjonskontor i sitt eige namn i hovudstaden Vilnius. Kina reknar Taiwan som kinesisk territorium og meiner det òg må omtalast som ein del av Kina.

Folkekongressen er ei årleg samling med hundrevis av utsendingar frå heile Kina. Han blir innleidd laurdag og held fram til 11. mars.

Nye vekstanslag og militærbudsjettet i landet er venta å bli kunngjort under samlinga.

Kina har ikkje fordømt Russlands invasjon i Ukraina, men har understreka at eit lands suverenitet må respekterast. Kina har eit tett økonomisk samarbeid med Russland, og har òg eit nært samarbeid med Ukraina.

