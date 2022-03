IAEA-leiar: Bygning på ukrainsk atomkraftverk vart treft av russisk prosjektil

utenriks

Men ifølgje IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi er det ikkje registrert noka radioaktiv stråling frå Zaporizjzja-kraftverket sør i Ukraina, og han understrekar at ingen av dei seks reaktorane til kraftverket vart treft.

Beskjeden kom på ein pressekonferanse fredag formiddag, få timar etter at det rasa kampar ved anlegget.

– Det er viktig å seie at tryggingssystema til dei seks reaktorane ved verket ikkje vart påverka, seier Grossi.

Under pressekonferansen tilbaud han seg å reise til det nedlagde Tsjernobyl-anlegget i Ukraina, der det framleis lek radioaktive stoff som følgje av ulykka i 1986.

Fredag morgon melde ukrainske styresmakter at russiske styrkar kontrollerte anlegget. To timar tidlegare greidde ukrainske brannmannskap å sløkkje ein brann som oppstod under det russiske angrepet.

Ifølgje Grossi vart to personar skadde i brannen. Han sa òg at situasjonen ved anlegget framleis er svært anstrengd og utfordrande og viste til opplysningar frå dei som driftar kraftverket og dessutan ukrainske tilsynsmakter.

(©NPK)