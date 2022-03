Forsvarstopp: Lite som tyder på eit målretta angrep mot atomkraftverket

utenriks

Oberstløytnanten ved Forsvarets høgskule understrekar at det er vanskeleg å gi militærtaktiske analysar av kva som går føre seg på bakken fleire tusen kilometer unna. Men kampane ved Zaporizjzja-kraftverket som vart påført skadar, er alvorlege, seier han.

– Det er, som utanriksministeren sa, djupt uansvarleg med kampar rundt eit atomkraftverk, samtidig ser det ut for meg som om dette er kampar mellom to partar og ikkje eit målretta angrep mot kjernekraftverket, seier Karlsen til NTB.

– Det er ingenting som tilseier at det var eit målretta angrep mot kjernekraftverket. Då ville ein for det første ha brukt heilt andre typar våpen. Det er òg usannsynleg at Russland ville angripe eit kjernekraftverk, for dei er fullt klar over konsekvensane av det, understrekar han.

