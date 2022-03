Forskar maner til ro: Atomkraftverk kan tole angrep

utenriks

Lauritzen er seksjonsleiar for strålingsfysikk ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Torsdag kveld gjekk russiske styrkar til angrep for å ta kontroll over Europas største atomkraftverk Zaporizjzja, som ligg sør i Ukraina, noko som har skapt frykt for eit større radioaktivt utslepp.

– Sjølv om angrepet kan vekkje bekymring, skal ein ikkje få katastrofetankar. Som utgangspunkt er dei ukrainske atomkraftverka nemleg motstandsdyktige, fastslår professoren.

Ifølgje Lauritzen er atomkraftverka bygde med omfattande tryggingssystem.

– Dei har vesentleg høgare tryggleik enn Tsjernobyl hadde. Dei har eit reaktorvern som skal forhindre at radioaktive stoff slepper ut. Verka er bygde for å kunne tole at eit mindre fly styrtar ned i reaktoren utan at det fører til radioaktive utslepp, seier han.

Fredag morgon melde lokale ukrainske styresmakter at russiske soldatar har teke kontroll over kjernekraftverket. Brannen som braut ut som følgje av angrepet, vart sløkt ved 5-tida fredag morgon lokal tid.

(©NPK)