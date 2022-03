BBC lósar russiske lyttarar over på det mørke nettet

utenriks

Også Voice of America, Radio Free Europe og andre medium fekk fredag nettsidene sine blokkerte av dei russiske styresmaktene, opplyser det russiske nyheitsbyrået Interfax.

BBC nektar likevel å la seg kneble og prøver no å lóse brukarane sine over på det mørke nettet, der dei russiske styresmaktene vil få større problem med å gripe inn.

– Tilgang på nøyaktig og uavhengig informasjon er ein grunnleggjande rett som ikkje må takast frå det russiske folket. Millionar av russarar stoler kvar einaste veke på BBC, heiter det i ei fråsegn frå den britiske kringkastaren.

– Vi kjem framleis til å gjere BBC News tilgjengeleg i Russland og resten av verda, heiter det vidare.

Det mørke nettet

For å gi russarane tilgang prøver BBC no å lóse dei over på det såkalla mørke nettet der det er oppretta ein alternativ kanal som skal omgå sensuren.

BBC lenkjar i ei twittermelding til ein artikkel frå 2019, der dei rår brukarane til å nytte seg av Tor-programvara, som sender internett-trafikk gjennom eit verdsomspennande, frivillig nettverk av datamaskiner.

BBC oppgir vidare lenkjer både til den russiske og ukrainske tenesta og tilrår også brukarar av den arabiskspråklege og persiske tenesta å hjelpe seg med denne løysinga.

– Denne nettlesaren kan skjule kven som nyttar han, og kva data ein får tilgang til, noko som kan hjelpe folk til å omgå overvaking og sensur frå styresmaktene, heiter det i artikkelen.

Radiostasjon la ned

Dei russiske styresmaktene har også teke den uavhengige radiokanalen Ekho Moskvy av lufta fordi han etter seiande «med overlegg skal ha spreidd falsk informasjon» om krigen i Ukraina.

Radiostasjonen, der energigiganten Gazprom er største eigar, svarte på sensuren med å stengje.

– Eit fleirtal i styret i Ekho Moskvy har vedteke å avvikle radiostasjonen og nettsida til Ekho Moskvy, opplyste sjefredaktør Aleksej Venediktov tidlegare i veka.

(©NPK)