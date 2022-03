Alle norske observatørar i Ukraina evakuerte

utenriks

NORCAP, som er er ein sivil beredskapsstyrke driven av Flyktninghjelpen, har sidan 24. februar samarbeidd med OSSE og Utanriksdepartementet for å evakuere observatørane på grunn av faren for liv og helse.

Fleire av observatørane har komme seg heim, medan andre er i naboland til Ukraina.

– Vi er takksame og letta over at dei norske observatørane har komme seg trygt ut av landet, og at dei er i god behald. Samtidig er vi djupt bekymra for tryggleiken til dei ukrainske innbyggjarane, som no er i ein ekstremt vanskeleg situasjon, seier NORCAP-leiar Benedicte Giæver.

Organisasjonen har sidan 2014 hatt ekspertar i Ukraina på oppdrag som observatørar for OSSE, som har overvakt ei våpenkvile aust i landet.

Observatørane har hatt som oppgåve å samle inn korrekt og upartisk informasjon om situasjonen. OSSE vedtok 24. februar å mellombels trekkje alle observatørar ut av Ukraina.

– OSSE vurderer å halde fram det ukrainske oppdraget sitt frå ein lokasjon utanfor landet, seier Giæver.

(©NPK)