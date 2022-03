USA avlyser rakett-test for å unngå «misforståingar»

utenriks

– For å demonstrere at vi ikkje har nokon intensjonar om å gjennomføre nokon som helst handlingar som kan misforståast eller bli misbrukt, så har forsvarssjefen gitt ordre om at den planlagde testen av den interkontinentale Minute Man III-raketten denne veka skal utsetjast, seier Pentagon-talsmannen John Kirby til CNN.

Avgjerda vart, ifølgje Kirby, teken på bakgrunn av den «auka spenninga» etter Russlands invasjon av Ukraina og kunngjeringa frå president Vladimir Putin tidlegare i veka om at han sette dei russiske atomstyrkane i kampberedskap. USA ønskjer også å vise seg som «ei ansvarleg atommakt».

(©NPK)