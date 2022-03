Sverige vil ikkje lenger rekne korona som samfunnsfarleg sjukdom

utenriks

Regjeringa legg no begge forslaga fram for Riksdagen.

– Vår vurdering er at det er mogleg å avskaffe pandemilova. Viss vi hadde vurdert at det ikkje var det, ville vi teke ein ny diskusjon med Riksdagen, seier Sveriges sosialminister Lena Hallengren.

Riksdagen har tidlegare bede om at pandemilova skal opphevast.

At covid-19 ikkje lenger skal reknast som ein samfunnsfarleg sjukdom vil mellom anna seie at kravet om smittesporing forsvinn og at det ikkje lenger blir stilt krav til karantene eller isolasjon.

