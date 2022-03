Sergej Lavrov, Russlands steinandlet

utenriks

Med dei 188 centimetrane sine og 71 år verkar Lavrov både som ein ruvande og til tider truande skikkelse, ofte tøff og lite kompromissvillig i kommentarane sine og bitande sarkastisk mot motstandarane sine.

Den diplomatiske karrieren innleidde han på Sri Lanka i 1972, og frå då av steig han raskt i gradene.

På byrjinga av 1990-talet hadde Lavrov ei toppstilling i russisk UD, og frå 1994 til 2004 var han FN-ambassadøren i landet. Sidan har han vore utanriksminister og ein av president Vladimir Putins mest fortrudde menn.

Direkte

Få tviler på at Putin har begge hendene på rattet i russisk utanrikspolitikk, men det er som oftast Lavrov som må framføre og forsvare politikken, noko han ofte gjer på svært direkte og lite diplomatisk vis.

Lavrovs forhold til Vesten har gjennom åra endra seg frå å vere nesten vennleg til ope fiendtleg. Etter invasjonen av Ukraina er det mest av alt snakk om eit ikkje-forhold.

EU har innført sanksjonar både mot Putin og Lavrov og har mellom anna frose eventuelle verdiar dei måtte ha i Europa. Ein slik straffereaksjon mot russiske leiarar ville tidlegare ha vore heilt uhøyrd.

Nyleg vart Lavrov òg fråteken æresdoktortittelen han i 2011 fekk frå UiT Noregs arktiske universitet i Tromsø, men det plagar han truleg mindre.

Nådelaus

Med dei 17 åra sine som russisk utanriksminister har Lavrov framleis eit stykke igjen før han når rekorden til Andrei Gromyko, Sovjetunionens utanriksminister gjennom 28 år.

Gromyko var i diplomatiske krinsar kjent som Njet – Herr Nei – og var Kremls steinandlet frå utsida under den kalde krigen. Lavrov har sakte, men sikkert, opparbeidd seg eit tilsvarande image.

Stilt overfor kritikk frå vestlege leiarar har han ofte slått nådelaust tilbake, noko Storbritannias utanriksminister David Miliband fekk erfare etter å ha kritisert Lavrov i 2008.

– Kven i helvete er du til å ta meg i skule, small det då tilbake frå den alt anna enn diplomatiske diplomaten.

Forakt

At Lavrov er ein mann etter Putins smak, herskar det ingen tvil om. Putin er òg kjend for å vere svært direkte, og dei to er òg like på fleire andre måtar.

Til liks med Putin spelar Lavrov ofte på nostalgi og russarars draum om tidlegare tiders stordom, og han framstiller USA og vestlege land som arrogante, innbilske, forræderske og ute etter å dominere verda.

Han har òg fleire gonger, med forakt, snakka om europeiske land som opptrer som lydige lakeiar når USA prøver å skremme Russland.

Etter eit møte med den britiske utanriksministeren Liz Truss førre månad beskreiv ein morsk Lavrov samtalen mellom dei som «ein samtale mellom døve».

Irritert

Lavrov ser no stadig oftare ut som om han kjedar seg i møte med andre leiarar, og han prøver heller ikkje å skjule irritasjonen sin når han må svare på spørsmål som han oppfattar som dumme eller provoserande frå journalistar. Svara hans oser ofte av forakt, og han nøler heller ikkje med å håne spørsmålsstillarane.

Då ein CNN-journalist i eit videointervju frå Kyiv nyleg spurde Lavrov om Russland akta å styrte leiinga i Ukraina, vart han avbroten av ein av Lavrovs hjelparar. Då journalisten likevel heldt fram, small det frå den russiske utanriksministeren:

– Han er uhøfleg. Han jobbar i Ukraina no. Han har vorte smitta av uhøflegheit.

Lavrov misliker særleg fotografar og viser det tydeleg kvar gong han oppfattar klikkinga av kameralukkarar som påtrengjande.

Under éin pressekonferanse banna han for open mikrofon, openbert rasande på journalistane og fotografane i salen. Den hendinga vart i ettertid eit populært motiv, trykt opp på T-skjorter mynta på Kreml-tilhengjarar.

Har endra seg

Sjølv om det fleire gonger har gått rykte om at Lavrovs tid som utanriksminister var over, har han framleis posten og er i dag ein av statsrådane som har sete lengst under Putin. Lavrov har òg overlevd dei fleste av dei utanlandske motpartane sine.

Fleire av dei, og journalistar og andre som kjende Lavrov under tida som FN-ambassadør, teiknar likevel eit heilt anna bilete av han i desse åra.

Under tida i New York var han langt meir omgjengeleg og uformell og tok seg ofte ein røyk og utveksla nyheiter og vitsar med journalistar i korridorane til FN-hovudkvarteret.

For mange er det òg vanskeleg å forstå at dagens Lavrov skriv poesi, spelar gitar og syng songar saman med venner, og at han saman med andre diplomatar til tider framførte sketsjar under internasjonale hendingar den gong Russlands forhold til omverda var langt betre.

Arrogant filosofi

I dag går det lenge mellom smila, og den ein gong så omgjengelege russiske diplomaten verkar stadig meir inneslutta og uforsonleg.

Som følgje av at EU har forbode russiske fly i luftrommet sitt, vart Lavrov tysdag nekta å flyge til Genève for å delta på ein FN-konferanse. Det gjorde han rasande.

– EU-landa prøver å unngå open dialog ansikt til ansikt, noko som kunne ha bidrege til å finne ei politisk løysing på presserande internasjonale spørsmål, torna han i ein videotale til konferansen.

– Det må bli slutt på den arrogante vestlege filosofien om eigen overlegenheit, eksklusivitet og den totale ettergjevinga til alle andre, sa Lavrov.

