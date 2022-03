Putin: Russland held fram kompromisslaus kamp

utenriks

Den russiske presidenten skal ha sagt dette under ein halvannan time lang telefonsamtale med Emmanuel Macron torsdag.

– Russland kjem til å halde fram den kompromisslause kampen mot militante frå væpna nasjonalistiske grupper, sa Putin ifølgje Macrons kontor.

Dersom forhandlingane som torsdag vart tekne opp att med Ukraina ikkje gir resultat, «vil det berre føre til ytterlegare krav» til Kyiv frå Russlands side, skal han ha lagt til.

Russiske krav

Russland krev, ifølgje utanriksminister Sergej Lavrov, at Ukraina anerkjenner Krimhalvøya, som vart annektert av Moskva i 2014, som ein del av Russland.

Russland krev òg at dei to sjølverklærte republikkane Donetsk og Luhansk i Aust-Ukraina blir formelt anerkjende av ukrainske styresmakter.

Lavrov gjentok torsdag òg Putins tidlegare krav om at Ukraina må «demilitariserast og avnazifiserast». Det er uklart kva dette inneber.

Sjokkerande

Macron heldt onsdag ein TV-send tale der han insisterte på at samtalane med Putin vil halde fram, og at målet er å overtyde Putin om å stanse angrepa og hindre at konflikten spreier seg.

– Eg har valt å halde fram kontakten med president Putin så lenge eg kan, og så lenge det er nødvendig, sa Macron.

Etter samtalen på torsdag var det likevel liten optimisme å spore hos den franske presidenten.

Ifølgje ein medarbeidar fryktar Macron «at det verste står att» og at Putin er fast bestemd på å erobre «heile» Ukraina.

Putin gjentok under samtalen kravet om «avnazifisering», noko Macron skal ha funne «sjokkerande og uakseptabelt» og stempla som «ei løgn».

