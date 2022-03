Putin: Krigen går etter planen

utenriks

Putin hylla russiske soldatar som heltar og kunngjorde ein medalje til ein fallen soldat som presidenten hevda hadde sprengt seg sjølv for å unngå å bli teken til fange, skriv Sky News.

Putin sa at ukrainarar og russarar var eitt folk, men at ukrainarane hadde vorte «trua og hjernevaska».

Fleire observatørar har uttalt at Russland ser ut til å ha hatt store tap i Ukraina. Russland har innrømt at nærare 500 eigne soldatar har vorte drepne i den første veka av invasjonen. Ukraina hevdar på si side å ha drepe 9.000 russiske soldatar.

I skarp kontrast til meldingane frå ukrainske styresmakter om at russiske styrkar skyt mot folkesette område i byar dei har omleira, hevda Putin at Russland hadde laga humanitære korridorar slik at sivile kan flykte.

Krigen «går etter planen», sa den russiske presidenten.

(©NPK)