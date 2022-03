Macron har snakka med Putin igjen

utenriks

Samtalen varte i halvannan time, opplyser det franske presidentkontoret torsdag.

Macron snakka også med Putin måndag. Også då vart det oppgitt at samtalen varte i halvannan time.

I tillegg har han hatt ei rekkje samtalar med presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj.

Macron heldt onsdag ein TV-send tale der han insisterte på at samtalane med Putin kjem til å halde fram, og at målet er å overtyde Putin om å stanse angrepa i Ukraina og hindre at konflikten spreier seg.

– Eg har valt å halde fram kontakten med president Putin så lenge eg kan, og så lenge det er nødvendig, sa Macron.

(©NPK)