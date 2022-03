Lavrov samanliknar USA med Hitler og Napoleon

utenriks

Under ein pressekonferanse i Moskva torsdag viste Lavrov mellom anna til utsegner frå USAs president Joe Biden og Storbritannias utanriksminister Liz Truss, om at alternativet til strenge sanksjonar mot Russland vil vere ein tredje verdskrig.

Ein slik krig vil ifølgje Lavrov bli utkjempa med atomvåpen, men er ikkje noko alternativ sett med russiske auge.

– Eg vil få understreke at desse utsegnene kjem frå vestlege politikarar, det er dei som antydar atomkrig, dette er ikkje noko russarar tenkjer på, sa han.

Lavrov samanlikna vidare USA med Hitler og Napoleon.

– Amerikanarane dikterer overfor tyskarane kva som er bra for europeisk energitryggleik. Dei seier at Europa ikkje treng gassrøyrleidningen Nord Stream 2 og at forsyningar frå USA, som er mange gonger dyrare, vil garantere energitryggleiken, sa han.

– Dei prøver å tvinge på oss sitt eige syn på Europas framtid. Napoleon og Hitler hadde som mål å leggje under seg Europa, no har amerikanarane fått Europa under kontroll, sa Lavrov.

– Vi ser no kva rolle EU verkeleg spelar i verda, la han til og uttrykte håp om at «hysteriet vil ta slutt».

