Kongresskomité: Trump var del av «kriminell konspirasjon» for å endre valresultatet

Komiteen i Representanthuset undersøkjer storminga av Kongressen 6. januar i fjor.

Onsdag sa dei at dei har bevis på at Trump og medarbeidarane hans var innblanda i ein konspirasjon for å hindre Kongressen i å godkjenne resultata av det amerikanske presidentvalet i november 2020.

Dei sa òg at Trump var med på å spreie falsk informasjon om valet og at han pressa statlege tenestemenn til å endre valresultata.

Komiteen har ikkje moglegheit til å ta ut siktingar mot verken den tidlegare presidenten eller nokon andre, men dei nye dokumenta er det klaraste teiknet til no på at dei vil oppmode justisdepartementet til å ta ut tiltale.

Departementet, som også har etterforska Kongress-storminga, har ikkje gitt nokon tydeleg indikasjon på om det blir vurdert å ta ut sikting mot Trump eller ei.

Komiteen jobbar framleis med å overtyde ein dommar om å gi panelet tilgang til e-postar frå advokat John Eastman. Komiteen seier han samarbeidde med Trump.

6. januar i fjor tok tusenvis av Trump-støttespelarar, blant dei folk frå høgreradikale grupper, seg inn i Kongressen i eit forsøk på å stanse godkjenninga av Joe Bidens valsiger.

I forkant hadde Trump i månadsvis komme med feilaktige påstandar om valfusk, i forsøk på å så tvil om legitimiteten ved valet.

