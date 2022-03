India avviser russisk påstand om at Ukraina bruker studentar som menneskelege skjold

utenriks

India har førebels ikkje fordømt den russiske invasjonen av Ukraina og lét vere å stemme for fordømminga i FNs hovudforsamling onsdag.

Fleire indiske studentar har sete fast i byen Kharkiv, som dei siste dagane har vore ramma av omfattande russiske angrep.

– Vi har merka oss at mange studentar forlét Kharkiv i går som følgje av samarbeid med ukrainske styresmakter, heiter det frå Indias utanriksdepartement.

– Vi har ikkje fått noko melding om ein einaste gisselsituasjon når det gjeld studentar, seier ein talsmann.

Uttalen kjem etter at Kreml hevda at indiske studentar var tekne som gislar av ukrainske styresmakter, at dei vart brukte som menneskelege skjold, og at Ukraina gjer alt for å hindre at dei forlèt landet. Uttalen kom etter at Russlands president Vladimir Putin hadde hatt eit digitalt møte med den indiske statsministeren Narendra Modi.

