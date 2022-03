Høgaste inflasjon i Tyrkia på 20 år

utenriks

Det viser tal frå det tyrkiske statistikkbyrået, der president Recep Tayyip Erdogan sparka sjefen i januar, truleg fordi han var misfornøgd med inflasjonstala.

Ein viktig del av bakgrunnen for den høge inflasjonen er den uortodokse økonomiske politikken Erdogan fører. Vanleg økonomisk teori tilseier at i periodar med høg inflasjon må ein auke rentene for å avgrense innførselen av ferske pengar i økonomien. Erdogan meiner dette aukar prisane ytterlegare, og har insistert på å senke styringsrenta.

Opposisjonen og fleire økonomar meiner talet frå det offisielle statistikkbyrået er langt under den reelle inflasjonen. Den raske prisstiginga har skapt stor uro i Tyrkia, som no er vitne til ei streikebølgje.

