Georgia har formelt søkt om EU-medlemskap

utenriks

– Vi søkjer i dag om EU-medlemskap. Georgia er ein europeisk stat og held fram med å gi verdifulle bidrag til vern og utvikling i unionen, sa Georgias statsminister Irakli Garibashvili etter å ha signert søknaden torsdag.

Regjeringa uttalte tidlegare denne veka at dei ønskte at unionen behandla søknaden så fort som mogleg. Landet ligg søraust for Ukraina og grensar mot Russland i nord. I fjor varsla regjeringa at dei ønskte å søkje om medlemskap i 2024.

Også Ukraina har den siste tida søkt om EU-medlemskap, og EU-toppar kom denne veka med støttande utsegner til Ukrainas søknad.

