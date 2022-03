Estiskeigd skip sokk utanfor Odesa

utenriks

Skipet vart treft under vasslinja før det forsvann frå radar, opplyser ukrainske hamnestyresmakter.

Ein talsperson for Estlands utanriksdepartementet opplyser at besetninga på seks personar er i trygg forvaring. Hendinga fann stad om lag 20 nautiske mil frå den ukrainske kysten i Svartehavet, opplyser talspersonen, som legg til at omstenda rundt ikkje var klare.

Ukrainske styresmakter har ikkje sagt noko om kven som skaut på skipet.

Ifølgje estisk statskringkasting (ERR) ryktast det at skipet vart brukt som eit slags skjold av russiske sjøstridskrefter som prøver å gjere ein landgangsoperasjon i Odesa. Opplysninga er så langt ikkje stadfesta frå andre hald.

