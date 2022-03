EU-ministrar skal ta stilling til kollektivt vern til alle flyktningar frå Ukraina

utenriks

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har reist til Brussel og er med på møtet torsdag.

EU-kommisjonen har foreslått at EU skal gi kollektivt, mellombels vern til alle flyktningar frå Ukraina. Det betyr at asylsøknadene ikkje bør behandlast individuelt, og at flyktningane raskt kan bli busette og søkje arbeid i mottakarlandet.

– Alle som flyktar frå bombene til Putin, er velkomne i Europa, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i ei pressemelding onsdag.

Ifølgje forslaget skal vernet vare i eitt år, men skal kunne forlengjast med to år viss EU-landa stemmer for det.

Mindre kontroll

Det blir òg foreslått å lempe på kontrollen i medlemslanda for å gjere evakueringa lettare.

Direktivet om kollektivt vern av flyktningar vart oppretta etter krigen på Balkan på 1990-talet, men det vart aldri brukt i EU.

Russlands invasjon av Ukraina og angrepa etterpå kan ha drive over éin million menneske på flukt til andre land, ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar.

Truleg har over halvparten av dei komme til Polen. Mange har òg fykta til Ungarn, Slovakia og Romania og dessutan Moldova, som ikkje er medlem av EU.

Norsk opposisjon seier ja

På Stortinget har ein nesten samla opposisjon gått inn for at regjeringa må ta i bruk høvet til å la ukrainarar få mellombels vern, slik paragraf 34 i utlendingslova opnar for.

Målet er å sørgje for rask og effektiv hjelp i ein ekstraordinær situasjon.

Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) har sagt at Noreg skal ta sin del når det gjeld fordelinga av flyktningar, men har ikkje nemnt noko tal.

