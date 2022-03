Dette skjedde i Ukraina i natt

utenriks

* Det har vore fleire kraftige eksplosjonar i Kyiv i løpet av natta. Flyalarmen skal òg ha gått av i fleire ukrainske byar. Ein reporter frå amerikanske CBS tvitrar at «to av de største eksplosjonene jeg noensinne har opplevd» fann stad i Kyiv. Det sirkulerer òg fleire videoar i sosiale medium, men lite informasjon har vorte stadfesta. Skadeomfanget er òg førebels ukjent.

* Meir enn ein million menneske har flykta frå Ukraina sidan Russland invaderte landet, ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR). Desse tala betyr at meir enn 2 prosent av Ukrainas befolkning er driven på flukt på mindre enn ei veke.

* Alle prosjekt i regi av Verdsbanken i Russland og Kviterussland blir stansa, som ein reaksjon på invasjonen av Ukraina.

* Maryna Fenina, ein av Ukrainas observatørar i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), vart drepen i Kharkiv onsdag, opplyser organisasjonen. På OSSEs nettsider heiter det at ho døydde i eit artilleriangrep tysdag då ho var ute for å skaffe forsyningar til familien i «en by som har blitt en krigssone».

* Den internasjonale straffedomstolen (ICC) stadfestar å ha sett i verk etterforsking av potensielle krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskja i Ukraina. Dei har allereie byrja å samle inn materiale.

* Swift stadfestar at dei sju russiske bankane på EUs sanksjonsliste vil bli heilt utestengde frå det globale nettverket 12. mars, ifølgje BBC.

* – Vi er ein nasjon som øydela planen til fienden på éi veke, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ein tale til folket natt til torsdag. I videotalen, som mellom anna er lasta opp på Facebook, oppmoda han ukrainarar til å halde fram kampen mot dei russiske soldatane, som ifølgje han slit med å halde moralen oppe.

(©NPK)