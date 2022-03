utenriks

Ifølgje visestatsminister Chrystia Freeland slår Canada ein strek over tidlegare inngåtte handelsavtalar og innfører 35 prosent toll på all import frå dei to landa.

– Canada blir det første landet som tek frå Russland og Kviterussland status som føretrekte handelspartnarar, seier ho.

Det einaste andre landet som ikkje får nyte godt av ein slik status med Canada, er Nord-Korea, opplyser Freeland.

(©NPK)