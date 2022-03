200.000 blir beordra til å evakuere frå flaum i Sydney

utenriks

Det er sendt ut alvorlege farevarsel for regn og vind for ein 40 mil lang kyststrekning, der vatnet stig raskt. Det inkluderer forstader til Sydney som rommar fem millionar menneske og er Australias største by.

Stormen har bevega seg sørover langs austkysten frå delstaten Queensland og ned til delstaten New South Wales, og skapt kaos då elvar og vassreservoar har fløymt over. Fleire bustader har vorte overfløymde.

– Mange menneske vaknar i dag til at mykje av delstaten vår er under vatn, sa delstatsminister Dominic Perrottet i New South Wales.

I tillegg til dei 200.000 som allereie er beordra evakuerte, åtvarar styresmaktene om at ytterlegare 300.000 snart kan få same beskjed.

– Om du er underlagd ein av evakueringsordrane, vêr så snill å dra. Ting vil bli verre før dei blir betre, sa Perrottet vidare.

Demningen Warragamba, som ligg sørvest i Sydney og står for 80 prosent av vassforsyningane i byen, har vore overfløymt sidan onsdag morgon, noko som har påskunda flaumen i fleire område.

