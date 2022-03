Zelenskyj ber jødane i verda heve stemma mot Russlands invasjon

utenriks

– Eg snakkar no til alle jødane i verda. Ser de ikkje det som skjer? Det er derfor det er svært viktig at millionar av jødar verda over ikkje blir verande stille akkurat no. Nazisme blir fødd i det stille. Rop ut om drapa på sivile ukrainarar, seier Zelenskyj i ein videotale.

Den ukrainske presidenten er sjølv jøde.

Tysdag ramma eit russisk rakettangrep TV-tårnet i Kyiv, som ligg rett ved minnestaden i Babyn Jar der 33.000 jødar vart massakrerte av nazistane i 1941. Også minnesmerket skal ha vorte hardt ramma av angrepet.

Zelenskyj uttalte òg at Russland ønskjer å «utslette» Ukraina og ukrainsk historie.

