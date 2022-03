utenriks

Det opplyser avisa og organisasjonen Reportere uten grenser onsdag. Reporter Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen vart trefte av skot i nærleiken av byen Okhtyrka i helga.

Byen ligg nordaust i Ukraina, rundt 5 mil frå grensa til Russland. Danskane sat i ein bil då dei vart trefte. Kven som skaut, er ikkje kjent.

Ekstra Bladet opplyser onsdag at dei to frilansarane er i eit trygt land og at dei snart vil komme heim til Danmark.

(©NPK)