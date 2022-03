Russland hevdar dei har innteke Kherson

utenriks

– Russiske væpna styrkar har innteke regionssenteret Kherson og har byen under full kontroll, sa talsmannen Igor Konasjenkov i det russiske forsvarsdepartementet.

Han sa vidare at det går føre seg forhandlingar mellom russiske styrkar og lokale styresmakter for å halde oppe lov og orden og verne befolkninga.

Også britisk etterretning meiner russiske styrkar no har gått inn i sentrumet i byen, utan å slå fast at byen er heilt teken over.

Ordføraren i byen, Igor Nikolajev, nekta på si side for at byen var i russiske hender.

– Vi er framleis Ukraina. Vi står fast, skreiv Nikolajev i eit Facebook-innlegg.

Samtidig skreiv han at det var behov for å hente dei døde og rette opp att straum, gass, vatn og oppvarming der leidningane var brotne.

– Men eg må åtvare dykk med ein gong: å gjennomføre dette i dag vil vere å utrette eit mirakel, skriv ordføraren.

Ein video i sosiale medium viser russiske militærkøyretøy i ei rundkøyring nord i Kherson tysdag. Nokre skjermbilete frå eit webkamera i sentrum viser òg russiske militærkøyretøy parkert på Svobodij-torget.

CNN skriv at dei har eit team som har verifisert videoen og skjermbileta.

I natt sa ordføraren i byen til lokale medium at russiske styrkar har teke kontroll over jernbanestasjonen og hamna.

Russiske militærkøyretøy hadde tidlegare vorte sett på austsida av byen etter dagar med eldgiving og intense kampar.

(©NPK)