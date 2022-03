Russiske fly har krenkt svensk luftrom

utenriks

I alt fire fly kom inn i svensk luftrom, opplyser det svenske forsvaret på nettsidene sine.

Det svenske flyvåpenet sende ut jagarfly for å avskjere dei russiske jagarflya, som skal ha vore av typen SU 27 og SU 24.

– Dette viser at beredskapen vår er god. Vi var på plass for å sikre den territorielle integriteten og Sveriges grenser. Vi har full kontroll over situasjonen, seier sjef for flyvåpenet, Carl-Johan Edström, i ei pressemelding.

Krenkinga av luftrommet var kortvarig og skjedde over havområda aust for Gotland.

– Med tanke på den noverande situasjonen ser vi svært alvorleg på hendinga. Det er ein uprofesjonell og uansvarleg handlemåte frå russisk side, seier Edström.

