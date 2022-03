Røde Kors: Nødhjelpslagera blir tømde i Ukraina

utenriks

Innbyggjarane i dei store byane i Ukraina har brukt dagar og netter i tilfluktsrom og har i liten grad kunna bevege seg utandørs for å skaffe forsyningar. No er mange i ferd med å gå tomme for mat, vatn og medisinar.

– Situasjonen er anstrengd, desperat og utrygg. Det hastar med å få ut forsyningar til dei mange tusen som sit i tilfluktsrom rundt i Ukraina. Dei manglar mat, vatn og livsnødvendige medisinar som insulin, hjartemedisin og antibiotika, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Røde Kors i Ukraina risikerer mykje på grunn av krigshandlingane, og det er vanskeleg for dei å distribuere nødhjelp.

– Også kollegaene våre har brukt mykje tid i tilfluktsrom, det gjere det vanskeleg å levere hjelp. Men det byrjar å haste. Dei frivillige gjer det dei kan for å sikre at det er nok varer, men det er farleg slik situasjonen er no, seier Apeland.

No er likevel lagera i ferd med å tømmast, og Røde Kors i Ukraina anslår at dei om tre til fem dagar er tomme.

Mangel på basisvarer

– Det er særleg mangel på medisinar, men det byrjar òg å bli mangel på ein del basisvarer som vi må få inn frå nabolanda. Det er likevel svært vanskeleg på grunn av kampane. Vi ber derfor partane innstendig om å sleppe fram nødhjelp, så vi kan hjelpe dei som treng det, seier Apeland.

Røde Kors er særleg bekymra for kva som vil skje dersom russiske styrkar rykkjer inn i dei største byane.

– Det vi no er vitne til i Kyiv og andre byar i Ukraina, er noko vi har sett fleire gonger. Når krigar blir ført inn i byar og urbane strøk er det dei sivile og sivil infrastruktur som i stor grad blir ramma, seier Apeland.

Ikkje send klede og leikar

Krigen i Ukraina har skapt stort engasjement både i Noreg og andre europeiske land, og mange ønskjer å bidra ved å sende klede og leikar. Det åtvarar Røde Kors mot.

Ved grenseovergangane til Ukraina hopar det seg no opp med klede og leikar som folk har samla inn. Det hindrar ifølgje Røde Kors transport av livsnødvendig nødhjelp.

– Det er veldig flott at folk vil hjelpe, men viss ein ikkje har kontroll på transport og utlevering av varer og gjenstandar, er ikkje dette måten å hjelpe til på, seier Apeland.

Røde Kors i Polen og Ukraina ber først og fremst om pengebidrag og ekspertar som kan hjelpe til i arbeidet med å sikre vassforsyning, helsehjelp og organisering av nødhjelpsarbeidet, seier han.

