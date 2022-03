Politiet ryddar protestleir med vaksinemotstandarar i New Zealand

utenriks

Leiren vart etablert for over tre veker sidan, men onsdag morgon aksjonerte hundrevis av politifolk for å rydde plassen i hovudstaden Wellington.

Operasjonen byrja medan det enno var mørkt og utarta etter kvart i valdelege samanstøytar. Demonstrantar sette fyr på ei rekkje telt og kasta teltpluggar og vedkubbar på politibetjentane.

Opprørspoliti brukte peparspray mot demonstrantane, nærare 40 vart arresterte og rundt 30 køyretøy vart taua bort.

I New Zealand er det påbode å vaksinere seg mot covid-19 for ei rekkje yrkesgrupper, og det er òg påbod om å vise koronapass på mellom anna restaurantar og barar.

(©NPK)