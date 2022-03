Opec+ står fast på forsiktig produksjonsauke

utenriks

Oljeprisen onsdag ettermiddag låg på over 110 dollar fatet, eit nivå ein ikkje har sett maken til sida 2014.

Opec+, som består av dei 13 Opec-landa og dessutan Russland og enkelte andre store oljeprodusentar, valde onsdag å halde seg til eit tidlegare varsla produksjonsmål om 400.000 fat per dag i april månad. Det var òg dette analytikarane venta seg.

Tysdag varsla det internasjonale energibyrået (IEA) at det vil distribuere rundt 60 millionar fat olje frå reservar verda rundt. USA skal stå for litt over 30 millionar av desse.

